Prowadzenie firmy utrudnia życie rodzinne 40 proc. polskich przedsiębiorczyń

Jak wynika z nowego raportu „Bizneswoman Roku” Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, niemal 40 proc. badanych polskich przedsiębiorczyń twierdzi, że prowadzenie firmy utrudnia im życie rodzinne. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 30 proc. respondentek, które uważają, że dzięki m.in. elastycznym godzinom pracy własny biznes łatwo pogodzić z zajmowaniem się domem i rodziną. Co ciekawe, wśród kobiet, które nie prowadzą własnej działalności, ale chciałyby to robić, w podobnym pytaniu proporcje były odwrotne - nieco ponad 30 proc. przypuszczało, że praca na własny rachunek utrudnia życie rodzinne, a niemal 40 proc., że ułatwia. Tylko 7 proc. uznało, że prowadzenie firmy nie wywiera na nie szczególnego wpływu - wśród przedsiębiorczyń tę odpowiedź wskazało aż 20,5 proc.

Kwestia życia rodzinnego, związanych z nim obowiązków i obawy o jego jakość powtarzają się jak mantra w rozmowach, debatach i badaniach na temat przedsiębiorczości kobiet. Od 13 lat pracujemy nad zmianą tych nierówności, uświadamiając, ucząc, nie tylko biznes, ale i jednostki, bo to czasem od ich decyzji zależy zmiana. Nie da się osiągnąć równouprawnienia w biznesie czy w polityce, dopóki nie będzie go w domach, dopóki kobiety będą musiały wybierać między rodziną a realizacją własnych ambicji zawodowych. Chwilowo tę sytuację pogorszyła pandemia, m.in. przez konieczność opieki nad dziećmi uczącymi się zdalnie - komentuje Olga Kozierowska, Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku

⅕ polskich przedsiębiorczyń pracuje ponad 50 godzin tygodniowo

Trochę ponad ¼ Polek prowadzących własne firmy poświęca na obowiązki zawodowe ok. 40 godzin tygodniowo, czyli czas odpowiadający pracy na pełen etat. Nieco ponad ⅕ pracuje ok. 20 godzin tygodniowo. Najwięcej respondentek - prawie ⅓ - spędza w pracy między 41 a 50 godzin tygodniowo, a ⅕ nawet ponad 50 godzin tygodniowo. Ta ostatnia liczba powinna budzić niepokój. Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia, praca powyżej 55 godzin na tydzień zwiększa ryzyko udaru mózgu o 35 proc. i zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca o 17 proc. w porównaniu do pracy 35-40 godzin w tygodniu. Dodatkowo 40 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń ma problemy ze snem.

Obowiązki rodzinne hamują ambicje zawodowe kobiet

Na tę sytuację ogromny wpływ miała pandemia - połowa respondentek ma obecnie więcej obowiązków zawodowych niż przed nią, mniej niż ⅓ nie odnotowała takiej zmiany. Na szczęście niemal 60 proc. badanych dzieli się obowiązkami domowymi i rodzinnymi z partnerem lub partnerką, albo przynajmniej stara się to robić. Jednak nadal aż u niemal ¼ tego podziału brakuje. Obowiązki związane z posiadaniem rodziny niestety często stają na drodze kobiecych ambicji zawodowych - jak podaje GUS, jest to najczęstsza przyczyna bierności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym. Wśród mężczyzn są to czynniki losowe, jak choroba lub niepełnosprawność. Według wcześniejszego badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką 14 proc. kobiet przed przyjęciem awansu powstrzymywałaby obawa, że nie dadzą rady pogodzić pracy z wychowaniem dzieci, a zdaniem 12 proc. istotny wpływ na taką decyzję miałyby wsparcie w opiece nad dziećmi i większe partnerstwo w związku.

Jako lider branży technologicznej kładziemy nacisk na zwiększanie różnorodności na rynku pracy. Wierzymy, że wszyscy powinni mieć równe szanse realizacji swoich ambicji i pasji - mówi Dominika Bettman, Dyrektor Generalna w polskim oddziale Microsoft, będącym partnerem edukacyjnym konkursu Bizneswoman Roku - Jednym z naszych priorytetów jest wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet, szczególnie realizujących się w prowadzeniu własnych firm. Świat biznesu potrzebuje różnorodności, bo to ona gwarantuje jego zrównoważony rozwój.

O konkursie Bizneswoman Roku

Bizneswoman Roku to największy i najstarszy w Polsce konkurs dla przedsiębiorczych kobiet. Zbieranie zgłoszeń w tegorocznej edycji już się zakończyło. Finalistki poznamy w kwietniu 2022, a laureatki i laureaci we wszystkich kategoriach zostaną ogłoszeni w maju 2022.

